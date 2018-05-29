Роман Абрамович получил гражданство Израиля [ Редактировать ]
Российский олигарх Роман Абрамович иммигрирует в Израиль. Информацию подтвердило министерство внутренних дел этой страны, сообщает The Times of Israel.
51-летний Абрамович, утром в понедельник, 28 мая, приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве и получил израильское удостоверение личности в соответствии с законом о репатриации.
В бюро Nativ Liaison, занимающемся иммиграцией из русскоязычных стран, рассказали, что Абрамович подал заявку на получение гражданства Израиля на прошлой неделе. После рассмотрения документов было принято решение удовлетворить просьбу олигарха.
Ранее владелец "Челси" остался без британской визы. А вот сами британцы все больше стараются получить гражданство Германии.
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