В Италии обнаружили самое старое дерево Европы [ Редактировать ]
В одном из национальных парков Италии обнаружили самое старое дерево Европы. Возраст долгожителя составил 1230 лет.
Ученые из Тосканского университета нашли сосну-долгожителя в одном из национальных парков. Возраст дерева удалось установить благодаря анализу годовых колец. Растение относится к виду Pinus heldreichii, cосна Гельдрейха (боснийская сосна). К этому виду принадлежал и предыдущий кандидат в самые древние деревья Европы - 1075-летняя сосна, растущая на севере Греции.
Древнейшую сосну датировали двумя способами. Чтобы проанализировать годовые кольца, из дерева извлекли несколько кернов, но выяснилось, что центральная часть ствола, содержащая самые древние кольца, рассыпалась в труху. Возраст дерева уточнили с помощью радиоуглеродного датирования образцов корней, которые сохранились намного лучше.
Сосна выросла в конце VIII века нашей эры - в сравнительно холодном климате. Растение пережило несколько периодов высокой температуры.
Теми временем ученые сделали неожиданную находку внутри суперураганов.
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