США отложили введение санкций против КНДР [ Редактировать ]
В Белом доме решили отложить введение новых санкций в отношении Северной Кореи. Причиной послужили переговоры о встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По данным американских СМИ Минфин США ранее подготовил пакет санкций, направленных против порядка 30 лиц.
На выходных состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, она стала второй после переговоров северокорейского лидера и президента Южной Кореи в апреле. По итогам первых переговоров, которые, как и на этот раз, прошли в Пханмунджоме, лидеры, в частности, договорились поддерживать контакты для решения проблем. В Пханмунджоме также проводятся переговоры делегаций из США и КНДР, отмечает газета.
Ожидается, что саммит Дональда Трампа с Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее, 27 мая делегация США обсудила подготовку к встречи лидеров стран.
Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, поскольку считает ее сейчас неуместной. Источники в Белом доме сообщили, что причиной стало невыполнение КНДР неких обещаний. Позже появилось официальное заявление.
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