Оппозиционер из России начал голодовку в поддержку Олега Сенцова [ Редактировать ]
Участник российской оппозиционной акции протеста "Он вам не Димон" Станислав Зимовец объявил бессрочную голодовку, сообщает "Настоящее время".
Активист пошел на такой шаг знак поддержки украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку, требуя освободить всех 64 политзаключенных украинцев в России.
Станислава Зимовца приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима в июле 2017 года. Он якобы бросил кусок кирпича в спину подполковника Котенева, совершив тем самым неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти. Сам Зимовец вину не признает.
Украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку.
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