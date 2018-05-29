Береговий патруль США врятував черепах (відео) [ Редактировать ]
Береговий патруль США врятував черепах від голодної смерті. Бідолахи заплутались у риболовній сітці та самотужки не могли з неї вибратися. Бранців помітили випадково - коли патрулювали узбережжя, щоб виявити контрабанду наркотиків. Судна із забороненими речовинами так і не знайшли, а ось тварин - урятували
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