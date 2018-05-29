Летние каникулы 2018: сколько будут отдыхать дети [ Редактировать ]
В Украине 25 мая прошли запланированные последние звонки в школах. Уже на следующий день, 26 мая, у детей начались летние каникулы.
В то же время, не во всех учебных заведениях последний учебный день датируется 25 мая. Известно, что длительность учебного процесса, установленная Министерством науки и образования Украины, носит рекомендационный характер и руководство каждой школы, гимназии или лицея может самостоятельно корректировать сроки процесса обучения.
Это зависит от влияния различных факторов. Но, согласно письму МОН "Про структуру 2017-2018 учебного года", занятия в общеобразовательных учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности должны закончиться не позднее 1 июля 2018 года.
Для учеников старших классов, а именно 9 и 11, начало каникул будет "формальным", ведь их ждут итоговые аттестации и ВНО.
Ранее мы сообщали, как будут отдыхать украинцы в июне 2018.
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