В Украине 25 мая прошли запланированные последние звонки в школах. Уже на следующий день, 26 мая, у детей начались летние каникулы.

В то же время, не во всех учебных заведениях последний учебный день датируется 25 мая. Известно, что длительность учебного процесса, установленная Министерством науки и образования Украины, носит рекомендационный характер и руководство каждой школы, гимназии или лицея может самостоятельно корректировать сроки процесса обучения.

Это зависит от влияния различных факторов. Но, согласно письму МОН "Про структуру 2017-2018 учебного года", занятия в общеобразовательных учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности должны закончиться не позднее 1 июля 2018 года.

Для учеников старших классов, а именно 9 и 11, начало каникул будет "формальным", ведь их ждут итоговые аттестации и ВНО.

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