В НАТО поддерживают интеграцию Украины в Альянс [ Редактировать ]
В итоговой декларации весенней сессии НАТО, которая завершилась 28 мая в Варшаве, говорится, что Украина и Грузия, должны получить надежду на интеграцию в Альянс.
"… поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", – говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.
Также во время сессии главной угрозой для НАТО признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые борются с сокрушительной политикой Москвы и является "друзьями" НАТО.
Напомним, в НАТО призвали лидеров альянса сплотиться против России.
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