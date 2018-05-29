Во время сессии главной угрозой для НАТО признали Россию

В итоговой декларации весенней сессии НАТО, которая завершилась 28 мая в Варшаве, говорится, что Украина и Грузия, должны получить надежду на интеграцию в Альянс.

"… поддержать надежду Грузии и Украины на вступление в НАТО", – говорится в декларации, размещенной на сайте Парламентской ассамблеи НАТО.

Также во время сессии главной угрозой для НАТО признали Россию. Члены Альянса согласились с мнением о необходимости единодушной поддержки стран, которые борются с сокрушительной политикой Москвы и является "друзьями" НАТО.

Напомним, в НАТО призвали лидеров альянса сплотиться против России.