Ангелу Меркель звинуватили у покриванні хабарництва [ Редактировать ]
У покриванні хабарництва звинуватили німецького канцлера Ангелу Меркель партнери з коаліції. Напередодні із такою заявою виступив заступник голови Соціал-демократичної партії Ральф Штеґнер. У ній ішлося про те, що філії Федерального відомства з питань міграції та біженців незаконно видавали дозволи на притулок мігрантам. Зокрема у Бремені - без правових підстав підтримали понад тисячу 200 таких клопотань.
У ЗМІ припускають, що за отримання притулку заявники сплачували до тисячі євро. Серед підозрюваних - керівник філіалу, три юристи та перекладач. Утім, соціал-демократи покладають відповідальність за роботу відомства на Меркель та її партію і вимагають "негайного розслідування". Сама канцлер цієї інформації ніяк не коментує.
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