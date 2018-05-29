У покриванні хабарництва звинуватили німецького канцлера Ангелу Меркель партнери з коаліції. Напередодні із такою заявою виступив заступник голови Соціал-демократичної партії Ральф Штеґнер. У ній ішлося про те, що філії Федерального відомства з питань міграції та біженців незаконно видавали дозволи на притулок мігрантам. Зокрема у Бремені - без правових підстав підтримали понад тисячу 200 таких клопотань.

У ЗМІ припускають, що за отримання притулку заявники сплачували до тисячі євро. Серед підозрюваних - керівник філіалу, три юристи та перекладач. Утім, соціал-демократи покладають відповідальність за роботу відомства на Меркель та її партію і вимагають "негайного розслідування". Сама канцлер цієї інформації ніяк не коментує.