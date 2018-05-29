Озеро нечистот. У найпопулярнішій серед рівнян водоймі Басів Кут виявили чималий "букет" із мікробів, нітратів і небезпечних паразитів. Екологи кажуть - озеро найближчим часом може перетворитися на болото. Чи є змога уникнути катастрофи - дивіться далі.

Так виглядає лактоза позитовної кишкової палички, які є санітарно показовим мікроорганізмом, тобто це чинники, які спричинють забруднення.

Кишкову паличку виявили у воді Басового Кута. Останнім часом ця штучна водойма перетворилася на справжній розсадник шкідливих мікробів і бактерій.

"Cколько живу - столько купаюсь. Дети купаются. Вот отсюда и вот здесь по краю постоянно плаваю. Каждый год одно и тоже пишут. Что-то может и есть", - каже Анатолій, житель Рівного.

Одна з причин забруднення водойми - каналізаційні стоки. Їх зливають мешканці дорогих котеджів, які швидко ростуть у природоохоронній зоні. Нечистоти течуть ось по таких трубах - розповідає місцевий громадський активіст.

"Ми їх демострували водоканалу, міській раді, житлово-комунальному господарству, однак жадних змін не відбулося. Як біжить те, що ви бачите, так і продовжує бігти", - каже Андрій Мартинюк, голова ради Екоклубу.

Секретар міськради визнає - водойма має четвертий рівень забруднення. А от як із цим боротися - не знає.

"Для того, щоб затампонувати ці несанкціоновані викиди, потрібно опускати достатньо сильно рівень водосховища. Якщо просто спустити воду, то це може призвести до незворотніх наслідків і перетворити басівкутське сховище поступово в болото", - каже Сергей Паладійчук, секретар Рівненської міської ради.

Активісти обурюються: місцева влада нічого не робить.

"Згідно чинного законодавства стан на території міста, стан довкілля має забезпечувати орган місцевого самоврядування, тобто - міська рада", - говорить Андрій Мартинюк, голова ради Екоклубу

У міськраді кажуть – другий рік поспіль розробляють комплексну програму.

"Ми хочемо будувати ряд гідротехнічних споруд, починаючи від декількох шлюзів, які дозволять регулювати течію водосховища. дуже важливий елемет, який дасть якийсь результат - це створення умов, щоб дощова каналізація не зливалася напряму як в річку, так і у водосховище. Це треба будувати спеціальні колектори", - каже Сергій Паладійчук, секретар Рівненської міської ради.

Тож допоки у місцевій владі чиновники розмірковують, як рятувати водойму, - вода у Басовому Куті все бруднішає, і навіть уже почала тхнути.