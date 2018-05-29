Незаконна забудова на Черкащині. На околиці обласного центру вже понад десять років триває повномасштабне будівництво на території водозахисної дамби. Котеджні містечка і фешенебельні віли ростуть на березі Дніпра, немов гриби після дощу. Хоча така забудова на території гідроспоруди - заборонена законом.

У районі села Свидівок - за сотку землі треба викласти не одну тисячу доларів. Натомість, власники отримують новий будинок у лісочку та ще й на березі Дніпра. У середині минулого століття тут спорудили водозахисну дамбу. Заступник керівника управління водних ресурсів розповідає - зводити тут будинки - незаконно і небезпечно.

"Все будівництво, яка ближче ста метрів, 116 метрів до дороги, яка прокладена по гребеню дамби …то є порушення чинного законодавства. А це ми бачимо капітальне будівництво до самої води", - говорить Владислав Бондаренко, заступник керівника черкаського регіонального управління водних ресурсів.

Масова забудова стартувала після того, як на початку двотисячних обласна влада розширила межі села Свидівок і дамба стала його частиною. Тепер ця територия під охороною.

" Добрий день! Сторожуєте? А що це тут? - Частная собственность!"

"Все забрали, все застроїли … Ну там рипатись нєчєго...там прокуратура, большиє люді построїлись! Уних всі права є, попробуй возбухать …".

Два роки тому голову сільради навіть зловили на хабарі у майже 200 тисяч доларів - за допомогу в оформленні ділянки на дамбі. Але справа так нічим і не скінчилася - Світлана Вовк на волі, і досі керує сільською радою. Поки голова у відпустці - секретар запевняє - землю виділяли законно і прозоро.

"Ну ви ж знаєте, що кожна людина має право на виділення земельних ділянок під ОСД, під дачне будівництво в незалежності де вона приписана …це згідно закону", - каже Олена Харченко, секретар сільської ради села Свидівок

Жодних баз, кооперативів, дач на дамбі бути не може - наполягають у прокуратурі. Мовляв - територію гідроспоруди - обласна влада від самого початку не мала права передавати селу. Зараз це рішення - оскаржують у судах.

"Треба ж довести, що земельна ділянка саме водного фонду і державного значення була незаконно розпорядження органу місцевого самоврядування", - каже Валерія Архипенко, прокурор відділу прокуратури Черкаської області.

Якщо прокурорам вдасться довести незаконність передавання дамби, то усі вже зведені на ній котеджі й вілли необхідно буде знести.