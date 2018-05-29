Скандал на Черкащині: прокуратура розглядає справу про забудову території водозахисної дамби [ Редактировать ]
Незаконна забудова на Черкащині. На околиці обласного центру вже понад десять років триває повномасштабне будівництво на території водозахисної дамби. Котеджні містечка і фешенебельні віли ростуть на березі Дніпра, немов гриби після дощу. Хоча така забудова на території гідроспоруди - заборонена законом.
У районі села Свидівок - за сотку землі треба викласти не одну тисячу доларів. Натомість, власники отримують новий будинок у лісочку та ще й на березі Дніпра. У середині минулого століття тут спорудили водозахисну дамбу. Заступник керівника управління водних ресурсів розповідає - зводити тут будинки - незаконно і небезпечно.
"Все будівництво, яка ближче ста метрів, 116 метрів до дороги, яка прокладена по гребеню дамби …то є порушення чинного законодавства. А це ми бачимо капітальне будівництво до самої води", - говорить Владислав Бондаренко, заступник керівника черкаського регіонального управління водних ресурсів.
Масова забудова стартувала після того, як на початку двотисячних обласна влада розширила межі села Свидівок і дамба стала його частиною. Тепер ця територия під охороною.
" Добрий день! Сторожуєте? А що це тут? - Частная собственность!"
"Все забрали, все застроїли … Ну там рипатись нєчєго...там прокуратура, большиє люді построїлись! Уних всі права є, попробуй возбухать …".
Два роки тому голову сільради навіть зловили на хабарі у майже 200 тисяч доларів - за допомогу в оформленні ділянки на дамбі. Але справа так нічим і не скінчилася - Світлана Вовк на волі, і досі керує сільською радою. Поки голова у відпустці - секретар запевняє - землю виділяли законно і прозоро.
"Ну ви ж знаєте, що кожна людина має право на виділення земельних ділянок під ОСД, під дачне будівництво в незалежності де вона приписана …це згідно закону", - каже Олена Харченко, секретар сільської ради села Свидівок
Жодних баз, кооперативів, дач на дамбі бути не може - наполягають у прокуратурі. Мовляв - територію гідроспоруди - обласна влада від самого початку не мала права передавати селу. Зараз це рішення - оскаржують у судах.
"Треба ж довести, що земельна ділянка саме водного фонду і державного значення була незаконно розпорядження органу місцевого самоврядування", - каже Валерія Архипенко, прокурор відділу прокуратури Черкаської області.
Якщо прокурорам вдасться довести незаконність передавання дамби, то усі вже зведені на ній котеджі й вілли необхідно буде знести.
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