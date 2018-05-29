Kvadratura.ua – сантехника со всего мира! [ Редактировать ]
Проект Kvadratura.ua создан для ценителей качественной и красивой сантехники. Часто бывает, что увидев однажды стильную сантехнику с идеальными формами, блестящим покрытием и необычными аксессуарами вы тут же принимаете решение установить у себя такую же или даже лучше.
Качественные, добротные предметы интерьера для ванной комнаты узнаваемы невооруженным глазом – в них соединяются высокие технологии и традиции производителей. В каждой детали, нюансе прослеживается комфорт и элегантность. Kvadratura.ua полностью поддерживает вас в стремлении к комфорту и эстетике, отбирая продукцию известных брендов для своего каталога сантехники.
Сантехника, которой можно доверить самое ценное – ваш дом
Вниманию покупателей предлагаются линейки продукции в классическом, современном, ретро, креативном стиле, включающие:
- Роскошные ванны – геометрических и фантазийных форм;
- Функциональные и элегантные раковины – любых габаритов и вариаций для достижения максимального комфорта;
- Стильные и практичные унитазы, биде, писсуары разной функциональности и размеров – среди них экономичные модели, регулирующие расход воды;
- Тумбы и столешницы, объединяющие аксессуары и сантехнику ванной;
- Душевые кабины и дверцы для ванны, создающие дополнительный уют во время принятия водных процедур;
- Зеркала, полотенцесушители и аксессуары, которые завершают композицию и задают правильное, позитивное настроение в интерьере.
Ванная комната – центр уединения
В каталоге Kvadratura.ua представлены коллекции брендов, прославившихся оригинальным дизайнерским взглядом на простые бытовые вещи. Это проявляется в единении материалов с несхожей текстурой, например, пластика и фарфора; современных способах контакта с сантехникой, когда она понимает ваши желания через прикосновения к сенсорным панелям.
Такие вещи позволяют почувствовать себя особенным, потому мы собираем наиболее интересные новинки для своих каталогов от производителей с нестандартным подходом к красоте и комфорту: Cielo, Flaminia, Geberit, Franke, Jacob Delafon, Duravit и других.
Заказать сантехнику с нашего сайта очень просто – каждая товарная позиция сопровождается детальными фотографиями, подробным описанием и актуальной ценой. Мы помогаем подобрать наилучшую сантехнику для вашего проекта, ориентируем в новинках, ценовой политике и отправляем заказы доставкой по Украине. Сократите свое время на поиски стиля, настроения и дизайна интерьера – новая сантехника сотворит правильную атмосферу в вашем доме.
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