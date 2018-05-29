Проект Kvadratura.ua создан для ценителей качественной и красивой сантехники. Часто бывает, что увидев однажды стильную сантехнику с идеальными формами, блестящим покрытием и необычными аксессуарами вы тут же принимаете решение установить у себя такую же или даже лучше.

Качественные, добротные предметы интерьера для ванной комнаты узнаваемы невооруженным глазом – в них соединяются высокие технологии и традиции производителей. В каждой детали, нюансе прослеживается комфорт и элегантность. Kvadratura.ua полностью поддерживает вас в стремлении к комфорту и эстетике, отбирая продукцию известных брендов для своего каталога сантехники.

Сантехника, которой можно доверить самое ценное – ваш дом

Вниманию покупателей предлагаются линейки продукции в классическом, современном, ретро, креативном стиле, включающие:

Роскошные ванны – геометрических и фантазийных форм;

Функциональные и элегантные раковины – любых габаритов и вариаций для достижения максимального комфорта;

Стильные и практичные унитазы, биде, писсуары разной функциональности и размеров – среди них экономичные модели, регулирующие расход воды;

Тумбы и столешницы, объединяющие аксессуары и сантехнику ванной;

Душевые кабины и дверцы для ванны, создающие дополнительный уют во время принятия водных процедур;

Зеркала, полотенцесушители и аксессуары, которые завершают композицию и задают правильное, позитивное настроение в интерьере.

Ванная комната – центр уединения

В каталоге Kvadratura.ua представлены коллекции брендов, прославившихся оригинальным дизайнерским взглядом на простые бытовые вещи. Это проявляется в единении материалов с несхожей текстурой, например, пластика и фарфора; современных способах контакта с сантехникой, когда она понимает ваши желания через прикосновения к сенсорным панелям.

Такие вещи позволяют почувствовать себя особенным, потому мы собираем наиболее интересные новинки для своих каталогов от производителей с нестандартным подходом к красоте и комфорту: Cielo, Flaminia, Geberit, Franke, Jacob Delafon, Duravit и других.

Заказать сантехнику с нашего сайта очень просто – каждая товарная позиция сопровождается детальными фотографиями, подробным описанием и актуальной ценой. Мы помогаем подобрать наилучшую сантехнику для вашего проекта, ориентируем в новинках, ценовой политике и отправляем заказы доставкой по Украине. Сократите свое время на поиски стиля, настроения и дизайна интерьера – новая сантехника сотворит правильную атмосферу в вашем доме.