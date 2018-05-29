Настя Каменских "засветила" обручальное кольцо (фото) [ Редактировать ]
На церемонии награждения лучших артистов по версии журнала Cosmopolitan Ukraine 31-летняя певица Настя Каменских появилась с роскошным кольцом на безымянном пальце.
Соответствующее фото появилось на Instagram-странице певицы.
На нем она засветила не только свою награду. Стоит отметить, что это же кольцо можно увидеть и на других фото артистки:
Еще с 2016 года ходят слухи, что возлюбленный артистки - ее экс-коллега по группе "Потап и Настя" Алексей Потапенко. Некоторые СМИ сообщали, что певец ради Каменских расстался с супругой Ириной Горовой. Однако артисты не комментируют личную жизнь.
Напомним, что ранее Настя Каменских призналась в своих чувствах Потапу.
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