В Донецке вторую неделю продолжаются серьезные перебои с бензином. Очереди за топливом стали визитной карточкой местных заправок. Да и то не всех. На некоторых безнина вообще нет.

Это второй виток дефицита за весну. Недавно в городе и подконтрольных "ДНР" городах исчезло дизтопливо. Причем тут не было даже очередей - оно просто закончилось на несколько дней. "Страна" выяснила, что происходит на заправках.

Каждый вечер в Донецке начинается с переклички в телеграм-каналах - где есть бензин? Местные жители стараются заправиться загодя, чтобы с утра спокойно поехать по своим делам.

Последнее сообщение в чате "Авторадиоканал Донецк" не пышет оптимизмом: по состоянию на вчера бензин в городе закончился.

РТК - это "Республиканская топливная компания", которая контролирует заправки в Донецке. Ее основной костяк - это АЗС бывшей сети "Параллель".

В течение дня дончане делятся информацией, на какой из заправок все же есть бензин и присылают фотографии очередей.

Не отстает и РТК, которая через "Вконтакте" оповещает, где и какое топливо сегодня выбросят на рынок. Из этих сообщений можно сделать вывод о масштабе проблемы.

Так, к примеру, вчера в Донецке и Макеевке, где проживают 500-600 тысяч человек, бензин за наличные продавался только на пяти заправках. Еще три АЗС должны были начать продажу топлива в других городах "ДНР". Начали или нет - неизвестно.

Причем с первой указанной в списке заправки бензин исчез уже через час после публикации сообщения, пишут читатели странички РТК.

"Оперативно, час назад был, уже нет. Зашибись так, ездить с сухим баком по заправкам. Квест по новоросски", - пишет один из пользователей.

На сегодняшнее утро 29 мая бензин за наличку есть уже на большем количестве АЗС.

Там же дончане отписываются, где какие очереди и цена. В утренний пик спроса за бензином стоит 15-20 машин. Днем бывает и меньше - до пяти автомобилей. Сам бензин торгуется в районе 51-52 рублей за литр.

Это, кстати, существенно дешевле, чем в Украине: примерно 22 гривни за литр.

Отметим, что на других заправках города есть бензин за безналичный расчет или по талонам.

"Там отовариваются скорая, МЧС, полиция, муниципальный транспорт. Ну и граждане, сумевшие купить талоны у сотрудников этих ведомств", - рассказал "Стране" дончанин Александр.

На тех же АЗС, где можно заплатить наличными деньгами, есть лимит: отпускают максимум по 20 литров на машину.

Единственные частники, у кого в городе нет проблем с топливом - это таксисты. Они поголовно ездят на газу, который имеется в изобилии.

На "Республиканской топливной компании" пользователи объясняют дефицит проблемами с импортом в "республику":

"ГП Республиканская Топливная Компания, вам неплохо было бы постичь азы экономики снова. Это вызвано недостатком предложения, а не большим спросом".

Почему пропал бензин

Источник в "ДНР", работающий в "Республиканской топливной компании" рассказал "Стране", что причина дефицита - недавнее подорожание бензина в России, которое началось еще в мае и ударило бумерангом по потребителям в "ДНР".

"Сезонный дефицит бензина был всегда, и при Украине тоже. В этот период на реконструкцию закрываются ряд НПЗ. Но раньше можно было закупить недостающий объем топлива у поставщиков из Литвы или Беларуси. Сейчас у нас один поставщик - Россия. И когда там начинается дефицит топлива, рынок "ДНР" они обслуживают по остаточному принципу", - рассказал собеседник.

По его словам, это происходит потому, что в "республике" бензин дешевле - поэтому поставщикам выгоднее продавать его в ту же Украину, но на подконтрольную территорию. Зато по более высоким ценам.

Руководство "ДНР", которое импортирует бензин по "серым" схемам, сейчас в срочном порядке скупает остатки топлива у тех российских поставщиков, с которыми смогло договориться. Поэтому выдают бензин "в час по чайной ложке".

По словам дончан, с которыми поговорила "Страна", обычно такие кризисы случаются 2-3 раза в год и длятся по 7-10 дней. Но на этот раз дефицит затянулся. Это можно также объяснить ростом цен на нефть, которые "тянут" за собой бензин. А главное - делают поставки в "ДНР" с их "льготной" ценой куда менее интересными.

Здесь нужно учесть еще и фактор рисковых поставок. За торговлю с "республиками" можно нарваться на санкции той же Украины, которая является важным рынком для российских топливных компаний. Поэтому они не спешат наращивать объемы не неподконтрольных территориях.

Впрочем, ситуация скоро должна выправиться, обещают в "ДНР", но конкретных сроков не называют. Источник в "РТК" связывает это с процессом переговоров представителей "республики" с российскими властями, которые могут административным решением сгладить ситуацию с поставками.

Коррупционную составляющую собеседники в Донецке отметают: в противном случае топливо продавалось бы, только "с рук" и по более высокой цене. Но купить его, кроме способов, указанных выше - нереально.

Напомним, что бензин в Украине стремительно дорожает.