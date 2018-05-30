Сезон отпусков приблизился вплотную, а, значит, настало время подбирать место для отдыха и, разумеется, купальник.

Самые стильные новинки сезона собрал "Лайфхакер".

1. Колор-блок

Для любительниц сдержанных тонов - категоричная черно-белая расцветка. У фанаток же яркости есть огромный выбор вариантов. Главное, чтобы цвета, в которые окрашен купальник или его части, выглядели как можно более контрастными.

2. Сплошной купальник (монокини)

Строгий монокини прекрасен сам по себе и в целом не требует дополнительной декоративной отделки. Однако отдельные элементы - шнуровка, перфорация, кулиски и даже романтичные пышные рюши - тоже приветствуются.

Выбирая расцветку, обратите внимание на зигзаги. В этом сезоне они в тренде.

3. Монокини с поясом

Эти модели напоминают наряды девушек с картинок в стиле pin-up: они подчеркивают и даже как будто делают тоньше талию и визуально приподнимают грудь. Хотите почувствовать себя невинной соблазнительницей - примерьте купальник с декоративным пояском.

4. Купальник в спортивном стиле

Загорать в нем, пожалуй, не самый удачный вариант: спортивный купальник скорее имиджевая вещица. Зато он сделает акцент на вашей подтянутой фигуре. И будет превосходно смотреться, если на пляже вы предпочитаете активный отдых - с игрой в волейбол, катанием на водных мотоциклах и нырянием со скал.

5. Купальник с оборками

Нежно и романтично. Чтобы усилить впечатление от модного нежного образа, выбирайте купальник мягких, теплых оттенков.

6. Купальник с бантиком

Простой и изящный способ придать любому, даже ничем не примечательному купальнику изюминку и толику кокетства. Хороший вариант для тех, кто не стремится привлекать к себе излишнее внимание на пляже, но все-таки хочет подчеркнуть женственность.

7. Неоновые цвета

Эти вырвиглаз-цвета не выходят из моды уже несколько сезонов и, возможно, кого-то успели подутомить. Но пляжная мода по-прежнему требует яркости. Если и вам хочется быть самой яркой штучкой на морском или океанском побережье, неоновый комплект, несомненно, для вас.

8. Категорично белое бикини

Идеальный способ подчеркнуть морской загар! Впрочем, этот цвет прекрасно смотрится на коже практически любого тона. Такой купальный костюм убивает сразу много зайцев: визуально стройнит (ярко-белый притягивает к себе взгляды, а очертания фигуры отходят на второй план), выглядит просто и одновременно нарядно. Или даже шикарно - не будем преуменьшать достоинства белого.

9. Геометрическая перфорация и вырезы

Купальники с яркими геометрическими принтами в моде уже давно. В этом сезоне дизайнеры взялись не за цвет, а за ткань. Фигурная перфорация, прямые разрезы, переплетение полосок ткани в виде геометрических фигур - один из признаков модного купальника 2018 года. Конечно, загар в таком купальнике тоже получится фигурным. Но почему бы и нет?

10. Бикини в стиле бохо

В том смысле, что на пляж берем не только купальник, а еще и обязательную накидку к нему - легкое кимоно в японском стиле, тонкий пляжный кардиган, летящую тунику, просторную воздушную майку… Это, кстати, мода здорового человека, которая не даст вам обгореть. И за такой тренд сезону-2018 стоит сказать отдельное спасибо.

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