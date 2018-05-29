27 мая, в Киеве от агрессивной формы ботулизма умерла 47-летняя женщина. Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

По ее словам, симптомы заболевания появились после употребления рыбы, которую семья вялила самостоятельно.

"Женщина умерла позавчера. Утром почувствовала симптомы. В обед ее госпитализировали в Александровскую больницу, в отделение инфекционной реанимации. Форма быстротечная и агрессивная", - сказала Вишневская.

"Рыбу ловили и вялили они сами. Рыба не покупная. Ели все, заболела одна женщина. Есть предположение, что токсином была заражена икра, поскольку вроде бы только она ела и икру рыбы", - сказала Вишневская.

Ранее сообщалось, что в Киеве продают зараженную ботулизмом рыбу.