В 11:15 в полицию Киева от женщины поступило сообщение о взрывчатке на рынке по улице Попудренко в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнических служб, кинологи со служебными собаками и спасатели.

С места происшествия эвакуировали около тысячи человек.

После проверки рынок возобновил работу. Никаких опасных предметов не обнаружено. Полиция устанавливает личность человека, сообщившего о заминировании.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предпологает до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее в Киеве заминировали популярный ТРЦ.