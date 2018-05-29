В Киеве "заминировали" рынок: эвакуировали около тысячи человек [ Редактировать ]
В 11:15 в полицию Киева от женщины поступило сообщение о взрывчатке на рынке по улице Попудренко в Деснянском районе столицы. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнических служб, кинологи со служебными собаками и спасатели.
С места происшествия эвакуировали около тысячи человек.
После проверки рынок возобновил работу. Никаких опасных предметов не обнаружено. Полиция устанавливает личность человека, сообщившего о заминировании.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предпологает до 6 лет лишения свободы.
Напомним, что ранее в Киеве заминировали популярный ТРЦ.
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