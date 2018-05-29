В Сумах задержана женщина, которая взяла в заложники сына своей подруги и угрожала отрезать ему голову, если ей не вернут из детского дома дочь.

"На линию "102" поступило сообщение что в квартире одной из многоэтажек по улице Ахтырская женщина закрылась с сыном своей подруги и угрожает его убить. Требует привести собственную трехлетнюю дочь, которую, по ее словам, подруга ночью отдала в детский дом", - сообщает Нацполиция Сумской области.

По словам заместителя начальника ГУНП в Сумской области Владимира Бабича, "сначала переговоры мы проводили через оконные решетки. Женщина была в неадекватном состоянии и реально угрожала ребенку отрезать ножом голову, мальчик был очень напуган и плакал".

Установлено, что ночью она с подругой распивала спиртное. После чего подруга и отдала ее дочь в детский дом.

"И сегодня в такой неадекватный способ женщина решила ее вернуть. Я вместе с психологом всеми доводами пытались ее успокоить. Была привезена из детского дома девочка. Женщина через окно передала нам своего заложника в обмен на собственного ребенка", - сказал Бабич.

Сейчас женщина задержана. По данному факту в полиции открытое уголовное производство по статье "Захват заложников". Наказанием за содеянное, женщине может стать лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

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