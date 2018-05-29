За четыре года украинская власть оказалась неспособна урегулировать конфликт на Донбассе, поэтому введение миротворцев остается единственным способом сохранить человеческие жизни и обеспечить начало политического процесса для решения конфликта. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко во вторник, 29 мая в Международный день миротворцев.

Политик напомнил, что длительное время Украина сама была страной-миротворцем. Начиная 1992 года, украинские военнослужащие участвовали во многих международных миротворческих миссиях ООН. К сожалению, в настоящее время Украина сама, как никогда прежде, нуждается в миротворческой помощи международного сообщества.

По словам Юрия Бойко, за четыре года украинская власть оказалась неспособна урегулировать конфликт на востоке.

"Война, которая унесла жизни более чем десяти тысяч граждан, продолжается. При этом, власть не делает ни шага для того, чтобы наладить прямые переговоры с другими сторонами конфликта", - отметил народный депутат.

По мнению Юрия Бойко, сегодня необходимы прямые переговоры официального Киева с Москвой, Донецком и Луганском.

"Украине нужны многосторонние форматы урегулирования. Успех переговоров в Нормандском формате, в рамках американо-российской посреднической миссии позволит ускорить мирный процесс. В первую очередь, добиться поддержки решения Совета Безопасности ООН о введении миротворческого контингента на Донбасс. Это, безусловно, важный шаг, но для установления мира в Украине этого недостаточно. Киев должен выходить на прямые переговоры с Москвой, Донецком и Луганском", - уверен парламентарий.

По его мнению, Украине необходимо в корне менять подходы к внешней политике. "Тот курс, который проводит нынешняя власть, ведет к обострению отношений со всеми нашими соседями – Польшей, Венгрией, Беларусью. Из страны-миротворца при нынешней власти Украина превращается в "болевую точку" Европы. Это не тот международный статус и характер отношений с соседями, который обеспечит стране мир, рост внешней торговли и привлечение инвестиций", - добавил Сопредседатель фракции.

Юрий Бойко подчеркнул, что на сегодняшний день "Оппозиционный блок" является единственной политической силой, имеющей конкретный план урегулирования конфликта на востоке.

"Первая и главная задача сегодня – введение миротворцев. Это единственный механизм, способный остановить вооруженное противостояние, сохранить человеческие жизни и обеспечить начало политического процесса для решения конфликта. Следующий этап – принятие законов об особом статусе Донбасса на три года для восстановления мирной жизни, принятие закона об амнистии для тех, кто не совершил тяжких преступлений. После этого – восстановление экономического сотрудничества, контроль за украино-российской границей со стороны украинских пограничников. И через три года проведение там местных выборов по украинским законам. Это единственный реальный шаг для восстановления мира в нашей стране, сохранения единой Украины", - подчеркнул оппозиционный политик.