Геймерам предложили стать смотрителями кладбища (видео) [ Редактировать ]
Студия Lazy Bear Games разрабатывает симулятор смотрителя средневекового кладбища. Graveyard Keeper выйдет в Steam и на Xbox One 15 августа.
Студия Lazy Bear Games, известная по симулятору уличного бойца Punch Club, объявила дату релиза своего нового проекта. Симулятор не самого добросовестного смотрителя средневекового кладбища Graveyard Keeper выйдет в Steam и на Xbox One 15 августа.
Управление запущенным кладбищем потребует минимума исторических знаний и менеджерских навыков. Зато регулярно придется идти на уступки и сделки с совестью. Например, можно сэкономить на гробах, если выбрасывать трупы в реку. А вот если потребуется мясо для городского фестиваля… ну, вы знаете, где его можно взять.
Для развития кладбища также придется качать ремесла, собирать ресурсы и зачищать данжи.
Тем временем появился анонс второй части легендарного S.T.A.L.K.E.R.
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