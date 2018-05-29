Эти шесть знаков очень любят себя баловать и не жалеют для этого денег. Они знают о том, как важно ценить себя и позволять себе слабости. Эти знаки даже могут быть капризными и порой преувеличивать свою ценность и значимость. Кстати, совесть их совершенно не грызет за такую нередко чрезмерную любовь к себе. Об этом пишет

1. Телец

Телец, как правило, не скупится на свой комфорт и, конечно, на свой внешний вид. Такого понятия, как "слишком много", просто не существует, если вопрос касается его внешности, и это совершенно очевидно, когда Телец воодушевленно рассказывает вам, как ему просто срочно нужно было заполучить вот эту дорогущую сумку или немедленно подкорректировать свой имидж. Тщеславие Тельца, в конечном счете, может быстро привести его к банкротству, если он не наведет порядок в своих расходах.

2. Близнецы

Близнецы просто любят себя баловать и попутно производить впечатление на других, причем это у них несет какой-то очень поверхностный аспект без глубины и осознания своих желаний. Кроме того, этот знак искренне считает, что заслуживает гораздо большего, нежели другие. Конечно, это всего лишь их заблуждение, но даже не пытайтесь объяснить это Близнецам. В дополнение к своей поверхностности, Близнецы предпочитают вообще не слушать окружающих.

3. Лев

Из всех знаков зодиака самым тщеславным является Лев. Он напоминает павлина, желающего всех впечатлить. А потребность Льва постоянно себя баловать еще и окружена его бравадой и желанием показухи. Отсюда причина, по которой этому знаку нравится вкладывать деньги в ненужные ему вещи, такие как, например, самурайские мечи. Лев постоянно создает себе определенный имидж, который давно сложился у него в голове, а потому не остановится ни перед чем в своих капризах.

4. Весы

Что касается избалованности, то это у Весов в крови. Им всегда нужно все самое лучшее! Они летают первым классом, останавливаются в пятизвездочных отелях и носят дизайнерские вещи - просто такова потребность Весов. Мало того, ради такого комфорта, они даже могут влезть в долги, но вот отказаться от роскошного образа жизни Весы не в силах. Они попросту не видят свою жизнь по-другому.

5. Стрелец

Хотя Стрелец не собирается прожигать деньги так же легко, как Телец или Близнецы, но и он обожает себя баловать, хотя и несколько странным образом. Это означает, что Стрелец способен неделями и даже месяцами не обращать на себя внимание вообще, а потом на него нападает жуткое желание чего-то нового и приятного, и он с головой уходит в шопинг или собственные развлечения. Потом Стрелец успокаивается, и у него наступает недолгий период затишья.

6. Водолей

С одной стороны, Водолей - это хиппи зодиака, который действительно ни в чем глобально не нуждается. С другой стороны, капризность Водолея заставляет его себя баловать. Этот знак не станет залезать в долги ради своих масштабных желаний, но он будет потворствовать тому, что он хочет - будь то кусок любимого торта, флирт на стороне при наличии серьезных отношений или дорогостоящее и, конечно же, впечатляющее произведение искусства.

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