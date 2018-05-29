Группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования рынков финансовых услуг (№8415). Об этом сообщил журналистам один из соавторов законопроекта, народный депутат Украины Сергей Рыбалка.

"Совместно с коллегами зарегистрировали новый законопроект о государственном регулировании рынков финансовых услуг. Базовый закон о финансовых услугах слишком устарел. Его нормы уже сейчас противоречат многим принятым за последние годы законодательным актам", - рассказал Сергей Рыбалка.

Политик отметил, что главой целью документа является то, чтобы отечественная финансовая система была способна обеспечивать экономическое развитие за счет эффективного перераспределения финансовых ресурсов в экономике. "Конечно, важная составляющая - защита прав потребителей. Только при наличии прозрачных и цивилизованных правил работы рынка сможем вернуть доверие граждан", - отметил С. Рыбалка.

По его словам, главными принципами документа являются: регуляторное приближение финансовых услуг Украины к правилам и нормам ЕС; либерализация, создание рыночной конкурентной среды; независимость и эффективность работы регуляторов, надзор на основе оценки рисков; прозрачность и высокие стандарты раскрытия информации участниками рынка и регуляторами; баланс защиты прав потребителей, кредиторов и инвесторов, а также повышение финансовой осведомленности граждан.