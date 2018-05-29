Погром на рынке в Киеве: суд отпустил домой торговца, который избил пенсионера [ Редактировать ]
Мужчине, который побил военного пенсионера на рынке у станции киевского метро "Лісова", объявили о подозрении и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
"Киевская местная прокуратура № 3 сообщила о подозрении 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта, нанес 64-летнему киевлянину черепно-мозговую травму. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.
Он напомнил, что ЧП произошло 25 мая на территории торгового центра Bazar. Как выяснилось, пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение рабочего рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений, 24-летний молодой человек вместе с неустановленными лицами, подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, на следующий день после инцидента активисты крушили киоски на рынке, где избили пенсионера.
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