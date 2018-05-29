Кайли Миноуг разделась в свое 50-летие (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица австралийского происхождения, автор песен и актриса Кайли Миноуг поделилась с поклонниками обнаженной фотографией.
Снимок, на котором оголенная знаменитость прикрылась лишь гитарой, был опубликован в Instagram-аккаунте Миноуг в день ее 50-летия.
"И вот начинается новое десятилетие. Как же я благодарна за предоставленную мне возможность жить. 50... Поехали!" - подписала Кайли смелый кадр.
And so a new decade begins. How thankful I am for the opportunities life has afforded me. 50..... Let's go!
Публикация от Kylie Minogue (@kylieminogue)
Фотография собрала более 70 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев. В них поклонники певицы поздравили ее с днем рождения, а также отметили, что она потрясающе выглядит.
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