Украинцы станут свидетелями уникального лунного затмения [ Редактировать ]
Вечером 27 июля 2018 года украинцы смогут увидеть редкое лунное затмение, когда полнолуние пройдет через тень Земли. Это затмение будет самым длинным полным лунным затмением в XXI веке. Его длительность - около 103 минут, пишет "Новое время".
"Максимальная теневая фаза затмения составит 1,61 при прохождении Луны практически через центр земной тени. Продолжительность теневого затмения составит один час 43 минуты, что является максимальным значением в текущем столетии. Длительность теневого затмения составит почти четыре часа", - говорится в публикации со ссылкой на "Астрономический календарь"
Затмение будет полностью видно в Восточной Африке и Центральной и Южной Азии, а также Антарктиде. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии - наоборот, во время заката. В Северной Америке затмение не будет видно.
Любопытно, что в восточных регионах Украины затмение будет видно лучше, чем на остальной территории страны.
Ориентировочно затмение можно будет наблюдать около 22:00 по Киеву 27 июля.
Напомним, что на Землю обрушатся магнитные бури.
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