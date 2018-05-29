Сообщается о более чем 20-ти пострадавших. Фото: mukachevo.net

Водителя автобуса из Украины, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Будапеште, взяли под стражу.

"52-летнего украинец был задержан и взят под стражу", - сообщает mukachevo.net.

Полиция Будапешта возбудила уголовное дело по факту этого ДТП.

Издание со ссылкой на национальную службу скорой помощи Венгрии добавляет, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших тоже нет детей, только взрослые.

"Всего есть 24/28 пострадавших (информация различается в зависимости от источника, и очевидно связана с медицинским учетом тех, кого доставили в больницу, а кому оказали помощь на месте), 8 из которых имеют серьезные травмы. Преимущественно, это травмы головы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Будапеште автобус, следовавший в аэропорт "Ферихедь", на скорости въехал в 3,65-метровый ограничитель высоты. В результате аварии у него снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров.