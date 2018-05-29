Кровавое ДТП в Будапеште: водителя-украинца арестовали [ Редактировать ]
Водителя автобуса из Украины, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в Будапеште, взяли под стражу.
"52-летнего украинец был задержан и взят под стражу", - сообщает mukachevo.net.
Полиция Будапешта возбудила уголовное дело по факту этого ДТП.
Издание со ссылкой на национальную службу скорой помощи Венгрии добавляет, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших тоже нет детей, только взрослые.
"Всего есть 24/28 пострадавших (информация различается в зависимости от источника, и очевидно связана с медицинским учетом тех, кого доставили в больницу, а кому оказали помощь на месте), 8 из которых имеют серьезные травмы. Преимущественно, это травмы головы", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Будапеште автобус, следовавший в аэропорт "Ферихедь", на скорости въехал в 3,65-метровый ограничитель высоты. В результате аварии у него снесло второй этаж, где находились десятки пассажиров.
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