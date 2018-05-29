А вот как расходуются выигранные страной деньги? Причем те, что еще даже не поступили на счет. Правление "Нафтогаза" получит еще одну премию за победу в суде над "Газпромом". Размер бонусов - 1% от общей суммы. То есть - 45 с половиной миллионов долларов.

20 миллионов - члены правления уже получили, хотя "Газпром" отказывается выполнять решение суда. Но все преференции должны выплачиваться после полной компенсации выигранной суммы. Так считает народный депутат, Сергей Каплин. Он намерен оспаривать такие премии в суде. И требует перечислить эти деньги на выплаты пенсионерам.

"Те деньги, которые якобы предназначены для оплаты топ чиновников "Нефтегаза", которые систематически повышают тарифы для простых людей, которые воруют миллиарды гривен ежегодно у простых людей, буквально вынимая их из кармана, должны быть направлены, прежде всего, на поддержку наших пенсионеров, на поддержку наших воинов АТО, на поддержку наших переселенцев. Мы имеем задержки сегодня с выплатами пенсий, мы имеем задержки по всем социальным выплатам", - заявил Сергей Каплин, народный депутат, лидер Cоциалистической партии Украины.