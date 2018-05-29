Сегодня же Владимир Гройсман пообщался с иностранными журналистами. Вопросы в основном касались конфликта на Донбассе. Премьер заявил, что санкции против Москвы должны усиливаться. Поскольку ситуация все больше накаляется и все больше жертв - среди мирных жителей.

Трагедия последних дней - гибель 15-летней девочки в результате артобстрела поселка Железное в Донецкой области. Владимир Гройсман выразил соболезнования близким погибшего ребенка.

"Її росіяни вбили, і запитання де вбили. У її власному домі, там де вона народилась, там де мешкає її родина. Тому це ключове питання до Росії, вони мають забезпечити виведення своїх військ, вони їх сюди ввели, вони увійшли в наш дім, вони мають вийти. Я за те, аби Росія повернулася в межі кордонів і сконцентрувалася на власній внутрішній політиці", - говорит Владимир Гройсман.