Теракт в Бельгии: в полиции назвали цель убийцы [ Редактировать ]
Три человека погибли в результате теракта в бельгийском городе Льеж. Мужчина, вооруженный канцелярским ножом, напал на двух женщин-полицейских. После чего отобрал у одной из патрульных служебное оружие - и расстрелял обеих в упор.
Третьей жертвой стал 22-летний мужчина, находившийся неподалеку. Затем стрелок скрылся в местной школе и взял в заложники сотрудницу. Во время перестрелки с полицией мужчина погиб. По сведениям бельгийских СМИ, нападающий был мелким вором, освобожденным условно. Трагедию квалифицировали как теракт.
"Целью убийцы было нападение на полицию. Он сделал это с самого начала. Спрятался за двумя полицейскими, а после этого жестоко убил их со спины", - рассказывает Кристиан Бопер, начальник полиции города Льеж.
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