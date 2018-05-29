В Черкассах суд вынес вердикт по скандальной аварии (видео) [ Редактировать ]
В Черкассах апелляционный суд поставил окончательную точку в деле о трагической гибели сельской учительницы. В сентябре 2016 года в центре Умани женщину на пешеходном переходе сбил местный лихач.
В конце февраля суд первой инстанции приговорил водителя к семи годам тюрьмы, но тот - оспорил вердикт. Каким стало новое решение - расскажет Станислав Кухарчук .
Два часа дня, Апелляционный суд Черкасс. Мама, сестра и муж погибшей Нины Мелехиной - считают минуты до начала финального судебного заседания по делу, которое тянется почти два года. В сентябре 2016 их родного человека в Умани на пешеходном переходе сбила машина. Завуч сельской школы приехала в район сдать документы в управление образования. Не дошла всего несколько метров. Ее убийца до сих пор на свободе ни машину, ни права полиция у него так и не изъяла.
"Він ходить на свободі, він їздить на роботу на машині через наше село, живе спокійно, і с кожним днем, як я казала - від горя пухне, поправляється і поправляється", - говорит Неля Кожара, сестра погибшей.
И это несмотря на то, что в феврале Уманский суд признал Игоря Оверчука виновным в смертельном ДТП. Его осудили на семь лет без права на амнистию, с запретом вождения на три года, и - обязали выплатить компенсацию семье погибшей. Оверчук - подал апелляцию. На заседание - приехал с двумя адвокатами и группой поддержки.
"На нашу думку, неправомірно суд не застосував закон України про амністію, ми про це детально писали в своїй апеляційній скарзі, вказавши лише одну підставуу підзахисного є неповнолітні діти".
Адвокаты уверяют: их клиент признал вину полностью, помогал следствию и раскаялся. Сам Оверчук говорит, ДТП - лишь стечение обстоятельств, дескать, из-за яркого солнца не заметил пешехода. На этих кадрах с регистратора видно: черная машина Оверчука - уже после удара начинает петлять по дороге и тормозит в нескольких десятках метров от фатального перехода. Мама погибшей Нины Мелекиной не сдерживает эмоций.
"Хай дітьми не прикривається, я інвалід другої групи - онкологія, заять тоже молодий - лишилося двоє діток. А він, що у нього діти! А тут же ж не собачата лишилися - дівчатка".
Оверчуку дают последнее слово. Водитель-убийца пытается попросить прощения у родственников.
"Надія Олексіївна, Сергій Миколайович, я жалкую, дуже жалкую, що сталося, ви не думайте, що я живу лучше вас, я місця собі не знаходжу", - говорит Игорь Оверчук, подсудимый.
Вердиктом ни подсудимый, ни его адвокаты, похоже, не удивлены. К Оверчуку применяют закон о полной амнистии - он вступил в силу осенью прошлого года. У семьи погибших - решение вызывает настоящий шок.
"Може хтось скаже, що це не дуже і справедливо, але він є, і ми повинні його виконувати. Не суд прийняв закон цей, не прокурор - Верховна Рада прийняла, і ми повинні його виконувати".
По решению апелляции, Оверчук не отсидит за смертельное ДТП ни дня. И прав на вождение его лишать тоже не будут. Вердикт родственники погибшей Нины Милехиной - будут оспаривать в Верховном Суде.
по теме
Прокурорская безнаказанность: следователю ГПУ суд не указ
Новые подробности в деле о попытке рейдерского захвата крупнейшего переработчика сои в Украине - "Каховка протеин Агро". Вопреки решению Печерского суда столицы, следователь Генпрокуратуры Александр Буковчанник единолично решил передать предприятие бывшим владельцам.
На форуме в Харькове обсудили создание Госбюро военной юстиции
В Украине может появиться Госбюро военной юстиции. Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Сегодня его обсуждали в Харькове с представителями Канады и Израиля.
Порошенко озвучил сроки создания Антикоррупционного суда
Президент Украины надеется, что до следующих выборов главы государства будет завершено создание инфраструктуры органов по борьбе с коррупцией.
Смерть на юбилей: в семье Олега Винника случилось горе
Украинский певец Олег Винник потерял мать. Анна Яковлевна продолжительное время болела и перенесла три инсульта.
На Черкащині прокуратура розглядає справу про забудову водозахисної дамби
Незаконна забудова на Черкащині. На околиці обласного центру вже понад десять років триває повномасштабне будівництво на території водозахисної дамби.