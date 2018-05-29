В сентябре 2016 года в центре Умани женщину на пешеходном переходе сбил местный лихач

В Черкассах апелляционный суд поставил окончательную точку в деле о трагической гибели сельской учительницы. В сентябре 2016 года в центре Умани женщину на пешеходном переходе сбил местный лихач.

В конце февраля суд первой инстанции приговорил водителя к семи годам тюрьмы, но тот - оспорил вердикт. Каким стало новое решение - расскажет Станислав Кухарчук .

Два часа дня, Апелляционный суд Черкасс. Мама, сестра и муж погибшей Нины Мелехиной - считают минуты до начала финального судебного заседания по делу, которое тянется почти два года. В сентябре 2016 их родного человека в Умани на пешеходном переходе сбила машина. Завуч сельской школы приехала в район сдать документы в управление образования. Не дошла всего несколько метров. Ее убийца до сих пор на свободе ни машину, ни права полиция у него так и не изъяла.

"Він ходить на свободі, він їздить на роботу на машині через наше село, живе спокійно, і с кожним днем, як я казала - від горя пухне, поправляється і поправляється", - говорит Неля Кожара, сестра погибшей.

И это несмотря на то, что в феврале Уманский суд признал Игоря Оверчука виновным в смертельном ДТП. Его осудили на семь лет без права на амнистию, с запретом вождения на три года, и - обязали выплатить компенсацию семье погибшей. Оверчук - подал апелляцию. На заседание - приехал с двумя адвокатами и группой поддержки.

"На нашу думку, неправомірно суд не застосував закон України про амністію, ми про це детально писали в своїй апеляційній скарзі, вказавши лише одну підставуу підзахисного є неповнолітні діти".

Адвокаты уверяют: их клиент признал вину полностью, помогал следствию и раскаялся. Сам Оверчук говорит, ДТП - лишь стечение обстоятельств, дескать, из-за яркого солнца не заметил пешехода. На этих кадрах с регистратора видно: черная машина Оверчука - уже после удара начинает петлять по дороге и тормозит в нескольких десятках метров от фатального перехода. Мама погибшей Нины Мелекиной не сдерживает эмоций.

"Хай дітьми не прикривається, я інвалід другої групи - онкологія, заять тоже молодий - лишилося двоє діток. А він, що у нього діти! А тут же ж не собачата лишилися - дівчатка".

Оверчуку дают последнее слово. Водитель-убийца пытается попросить прощения у родственников.

"Надія Олексіївна, Сергій Миколайович, я жалкую, дуже жалкую, що сталося, ви не думайте, що я живу лучше вас, я місця собі не знаходжу", - говорит Игорь Оверчук, подсудимый.

Вердиктом ни подсудимый, ни его адвокаты, похоже, не удивлены. К Оверчуку применяют закон о полной амнистии - он вступил в силу осенью прошлого года. У семьи погибших - решение вызывает настоящий шок.

"Може хтось скаже, що це не дуже і справедливо, але він є, і ми повинні його виконувати. Не суд прийняв закон цей, не прокурор - Верховна Рада прийняла, і ми повинні його виконувати".

По решению апелляции, Оверчук не отсидит за смертельное ДТП ни дня. И прав на вождение его лишать тоже не будут. Вердикт родственники погибшей Нины Милехиной - будут оспаривать в Верховном Суде.