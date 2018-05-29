В Киеве застрелили известного журналиста [ Редактировать ]
В Киеве вечером 29 мая в квартире на Никольско-Слободской неизвестный выстрелил в спину известному журналисту Аркадию Бабченко.
"В квартире следы крови. До больницы не довезли. Скончался", - сообщили в полиции, передает "Обозреватель".
Кроме того, о стрельбе заявил заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.
"В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", - написал он в Facebook.
По информации пресс-секретаря Нацполиции в Киеве Оксаны Блищик в Днепровском районе столицы стреляли в гражданина Российской Федерации 1977 года рождения - ведущего одного из телеканалов, который в результате скончался в карете скорой помощи.
Аркадий Бабченко - популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года он выехал из России. Сначала он прибыл в Прагу, а потом переехал жить в Киев. С октября 2017 по май 2018 года вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.
Ранее в Киеве убили известного журналиста Павла Шеремета.
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