В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Окровавленного, но еще живого, его обнаружила жена.

Полиция в Facebook сообщила, что Бабченко скончался в карете "скорой" от полученного ранения. О происшествии сообщила жена журналиста, которая позвонила на 102 и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови.

"Журналиста Аркадий Бабченко убили в киевской квартире. Подтвердили в полиции. Мрак", - написал журналист Игорь Бурдыга в Facebook.

Нардеп Антон Геращенко описал, как происходило убийство:

"В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу", - написал он в Facebook.

Бабченко являлся одним из самых известных российских военных корреспондентов. Принимал участие в Чеченской кампании, служил гранатометчиком в Вооруженных силах России.

После войны Бабченко занялся не только писательством, но и журналистикой. Он работал как в печатной прессе, так и на ТВ. Как военный корреспондент освещал и войну в Южной Осетии 2008 года.

Придерживался оппозиционных взглядов, а в 2012 году против него возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам.

После аннексии Крыма Бабченко перешел в крайне радикальную оппозицию действующей российской власти. В 2016 году он заявил, что не жалеет о гибели хора Александрова в авиакатастрофе.

В 2017 году заявил об угрозах себе и своей семье. Жил в разных странах и под конец осел в Киеве, где вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.

Последняя запись в Facebook журналиста оставлена за девять часов до смерти. Парадоксально - но в ней идет речь о том, как он чудом остался жив.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал Бабченко в Facebook.

Как сообщалось, 29 мая в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.