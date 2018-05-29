Убийство журналиста Бабченко: новые подробности [ Редактировать ]
В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко. Окровавленного, но еще живого, его обнаружила жена.
Полиция в Facebook сообщила, что Бабченко скончался в карете "скорой" от полученного ранения. О происшествии сообщила жена журналиста, которая позвонила на 102 и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови.
"Журналиста Аркадий Бабченко убили в киевской квартире. Подтвердили в полиции. Мрак", - написал журналист Игорь Бурдыга в Facebook.
Нардеп Антон Геращенко описал, как происходило убийство:
"В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете скорой помощи по дороге в больницу", - написал он в Facebook.
Бабченко являлся одним из самых известных российских военных корреспондентов. Принимал участие в Чеченской кампании, служил гранатометчиком в Вооруженных силах России.
После войны Бабченко занялся не только писательством, но и журналистикой. Он работал как в печатной прессе, так и на ТВ. Как военный корреспондент освещал и войну в Южной Осетии 2008 года.
Придерживался оппозиционных взглядов, а в 2012 году против него возбудили уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам.
После аннексии Крыма Бабченко перешел в крайне радикальную оппозицию действующей российской власти. В 2016 году он заявил, что не жалеет о гибели хора Александрова в авиакатастрофе.
В 2017 году заявил об угрозах себе и своей семье. Жил в разных странах и под конец осел в Киеве, где вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.
Последняя запись в Facebook журналиста оставлена за девять часов до смерти. Парадоксально - но в ней идет речь о том, как он чудом остался жив.
"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии ее сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал Бабченко в Facebook.
Как сообщалось, 29 мая в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.
по теме
Убийство Аркадия Бабченко: главные версии преступления
Во вторник, 29 мая, в Киеве убили известного журналиста Аркадия Бабченко. Убийство произошло на пороге квартиры журналиста.
В Киеве застрелили известного журналиста
В Киеве неизвестный выстрелил в спину известному журналисту Аркадию Бабченко. До больницы не довезли - скончался.
Убийство журналиста Бабченко: хронология событий
В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко. Он скончался в карете скорой помощи.
Убийство Бабченко: что известно о застреленном журналисте
Застреленный в Киеве журналист Аркадий Бабченко был женат, осталась дочь. С октября 2017 по май 2018 года вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.
Погром на рынке в Киеве: суд отпустил домой торговца, который избил пенсионера
Торговцу, который избил военного пенсионера на столичном рынке избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.