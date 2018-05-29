В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко. Хронология событий следующая:

22:48 Рассматриваются две версии убийства: работа Бабченко и его гражданская позиция, заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

22:45 Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства журналиста, который оставался гражданином России.

"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - говорится в заявлении Следкома.

22:40 Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко прокомментировал убийство Аркадия Бабченко: "Убийства Шеремета, Веремия ничему не научили. Поэтому погиб журналист Бабченко. Его убийца - безнаказанность".

22:29 Нардеп Антон Геращенко пообещал, что "российский след" станет одной из главных версий убийства.

22:23 Глава комитета Рады по свободе слова Виктория Сюмар заявила, что "стиль убийства присущ путинскому режиму".

22:12 Нардеп Антон Геращенко, описал, как происходило убийство: "в доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко".

21:52 В МВД сообщили о смерти журналиста в карете скорой помощи.

21:40 Заместитель гендиректора телеканала ATR, Айдер Муждабаев сообщает в Facebook, что в Аркадия Бабченко выстрелили и его забрала "скорая".