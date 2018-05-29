Убийство журналиста Бабченко: хронология событий [ Редактировать ]
В Киеве застрелили известного журналиста Аркадия Бабченко. Хронология событий следующая:
22:48 Рассматриваются две версии убийства: работа Бабченко и его гражданская позиция, заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.
22:45 Следственный комитет России возбудил дело по факту убийства журналиста, который оставался гражданином России.
"За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - говорится в заявлении Следкома.
22:40 Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко прокомментировал убийство Аркадия Бабченко: "Убийства Шеремета, Веремия ничему не научили. Поэтому погиб журналист Бабченко. Его убийца - безнаказанность".
22:29 Нардеп Антон Геращенко пообещал, что "российский след" станет одной из главных версий убийства.
22:23 Глава комитета Рады по свободе слова Виктория Сюмар заявила, что "стиль убийства присущ путинскому режиму".
22:12 Нардеп Антон Геращенко, описал, как происходило убийство: "в доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко".
21:52 В МВД сообщили о смерти журналиста в карете скорой помощи.
21:40 Заместитель гендиректора телеканала ATR, Айдер Муждабаев сообщает в Facebook, что в Аркадия Бабченко выстрелили и его забрала "скорая".
по теме
Убийство Аркадия Бабченко: главные версии преступления
Во вторник, 29 мая, в Киеве убили известного журналиста Аркадия Бабченко. Убийство произошло на пороге квартиры журналиста.
Убийство Бабченко: что известно о застреленном журналисте
Застреленный в Киеве журналист Аркадий Бабченко был женат, осталась дочь. С октября 2017 по май 2018 года вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.
Убийство журналиста Бабченко: новые подробности
В Киеве застрелили журналиста Аркадия Бабченко - убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Окровавленного, но еще живого, его обнаружила жена.
В Киеве застрелили известного журналиста
В Киеве неизвестный выстрелил в спину известному журналисту Аркадию Бабченко. До больницы не довезли - скончался.
В Мексике жестоко убили журналистку
В мексиканском городе Монтеррей в собственном доме нашли убитой сотрудницу местной газеты Financiero, 52-летнюю Алисию Диас Гонсалес.