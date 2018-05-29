Убийство Аркадия Бабченко: главные версии преступления [ Редактировать ]
Во вторник, 29 мая, в Киеве убили известного журналиста Аркадия Бабченко. Убийство произошло на пороге квартиры журналиста. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.
О версии ужасного убийства журналиста в центре Киева сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко, передает "112 канал".
"Первая и самая очевидная (версия - ред.) - профессиональная деятельность. Но в настоящее время рано делать какие-то конкретные версии. Но она вытекает из его позиции и профессиональной деятельности", - заявил Крищенко.
Кроме этого он отметил, что среди других версий, которые рассматривает следствие, есть те, которые касаются личной жизни и конфликтов, не связанных с профессиональной деятельностью.
Глава киевской полиции также добавил, что первый звонок в полицию поступил от жены журналиста. Сейчас она еще не может дать объективных показаний и находится в шоковом состоянии. С ней работают врачи и психологи.
"Абсолютно адекватный человек. Совсем не понятно как такое могло произойти. Я тут с собакой гуляла и ничего не слышала. Видимо использовали глушитель. В доме он проживал примерно полгода. Иногда появлялся в компании некой женщины. Наш район довольно спокойный, но вот в прошлом году застрелили адвоката", - прокомментировала жительница дома Виктория.
По предварительной версии, в Бабченко стреляли трижды когда он заходил в квартиру. Все три выстрелы направлены в область спины.
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