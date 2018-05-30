Убийство Аркадия Бабченко: появились жуткое фото и видео [ Редактировать ]
В Киеве убили известного журналиста Аркадия Бабченко. На месте убийства продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.
В сети опубликовано видео с места убийства журналиста.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.
Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.
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