Почему появляются неприятные "мурашки" на ноге, которую отсидишь [ Редактировать ]
Причиной неприятных покалываний в ноге, которую отсидели, является тесная связь мозга с нейронами, которая спасает организм.
Об этом рассказала невролог Ольга Шемятовська, передает Lifehacker.
Она отметила, что любой участок тела люди находится под пристальным наблюдением мозга. А помогают следить за функционированием нейроны - нервные клетки.
Отростки нейронов образуют нервы, которые передают информацию от всех органов и частей тела к мозгу, а также передают команды от мозга.
Поэтому когда человек находится долго в неудобном положении, в частности, пережав ногу, связь этой ноги с мозгом временно теряется, ведь в таком положении нервы и кровеносные сосуды, которые приносят кислород, глюкозу и обеспечивают существование всех тканей ноги, сжимаются.
"Мозг посылает сигнал: "Эй, что там с ногой?". Но со связью проблемы. Нейроны думают: "Что с мозгом, его не слышно. Кажется, нам не хватает кислорода. Паника! Мозг: "Проблемы со связью, но, кажется, ноге чего-то не хватает. Нога, немей!", - объясняет невролог ситуацию.
Вот на этом этапе человек и чувствует дискомфорт, "мурашки" в ноге меняют ее положение. После этого кровообращение восстанавливается, а мозг снова вступает в контакт с периферийными нейронами, и "мурашки" исчезают.
Ранее ученые рассказывали, почему по телу "бегают мурашки" от музыки.
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