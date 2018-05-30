Убийство Бабченко: реакция ОБСЕ на преступление [ Редактировать ]
В ОБСЕ призвали власти Украины провести тщательное и незамедлительное расследование убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.
Об этом заявил в своем Twitter президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Арлем Дезир.
Horrified by report that well-known Russian journalist Arkady Babchenko was shot and killed in his home in #Kyiv. I call on #Ukraine authorities to conduct immediate & full investigation. My thoughts are with journalist’s family. @OSCE_RFoM— Harlem Désir (@harlemdesir) 29 мая 2018 г.
"Известного российского журналиста Аркадия Бабченко застрелели в его квартире в Киеве. Я призываю власти Украины провести немедленное, тщательное и полное расследование", - подчеркнул он.
Как сообщалось, 29 мая в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.
Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.
Всю хронологию событий - читайте тут.
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