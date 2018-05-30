30 мая - 150-й день года (151-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 215 дней.

30 мая под эгидой ВОЗ проводится Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, главная цель которого - привлечение внимания людей к этим важным проблемам.

Также 30 мая отмечается Международный день феминизма, символизирующий борьбу женщин с гендерным неравенством.

Еще сегодня отмечается несколько национальных дат. К примеру, 30 мая - это Весенний выходной в Великобритании. Америка отмечает День поминовения.

А Перу празднует Национальный День картофеля.

Католическая церковь 30 мая чтит память святой Жанны д’Арк, покровительницы всех военных и спасительницы Франции.

В народе 30 мая отмечается день Евдокии Свистуньи и Андроника. В этот день окучивали картошку и звали дожди.

Сегодня именины празднуют: Адриан, Афанасий, Давид, Евдокия, Ефросиния, Степан, Юния.

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