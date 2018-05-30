Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на специальном заседании Совета безопасности ООН заявил, что Россия продолжает применять агрессию не только в Украине, но и по всему миру.

"4 млн людей не имеют доступа к элементарному: еде, воде, электричеству,транспорту. Инфраструктура была полностью уничтожена. Это касается и медицины. Люди не могут получить медикаменты, Россия не позволяет доставить их на оккупированные территории", - сказал Климкин.

Также Климкин показал фото школьницы Дарьи Казимировой, которая погибла в результате обстрела боевиками в Зализном и напомнил о незаконно заключенных в России, в частности об украинском режиссере Олеге Сенцове и Владимире Балухе.

"Оккупация Крыма привела к усилению почти в двое военного потенциала России и подготовке инфраструктуры полуострова к развертыванию ядерного оружия. Сегодня Крым - большая военная база России", - сказал Климкин.

Напомним, Третейский суд в Гааге принял решение, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма.