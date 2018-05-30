Убийство Бабченко: реакция телеканала на смерть сотрудника [ Редактировать ]
О том, что убитый вечером 29 мая российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не имел в Украине никаких врагов, рассказал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.
Единственное возможное объяснение гибели журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - террористический акт, за которым стоит Россия, сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, информирует "Гордон".
"Ни в личности, ни в деятельности Аркадия не было ничего бытового. Человек был чистым, как лист бумаги, на котором он писал", - подчеркнул он.
Муждабаев также заявил, что наиболее вероятным исполнителем преступления является Россия, поскольку в Украине Бабченко не имел врагов.
"Это российская пуля. Неважно, кто исполнитель. Я точно знаю: это они. Он не имел врагов в Украине вообще. Кристально чистый случай террористического убийства. Никакого другого заказчика, кроме власти Российской Федерации, я в этом преступлении не вижу. И придумать не могу, даже если захочу это сделать", - подчеркнул представитель руководства ATR.
Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.
Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.
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