О том, что убитый вечером 29 мая российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не имел в Украине никаких врагов, рассказал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Единственное возможное объяснение гибели журналиста Аркадия Бабченко в Киеве - террористический акт, за которым стоит Россия, сообщил заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев, информирует "Гордон".

"Ни в личности, ни в деятельности Аркадия не было ничего бытового. Человек был чистым, как лист бумаги, на котором он писал", - подчеркнул он.

Муждабаев также заявил, что наиболее вероятным исполнителем преступления является Россия, поскольку в Украине Бабченко не имел врагов.

"Это российская пуля. Неважно, кто исполнитель. Я точно знаю: это они. Он не имел врагов в Украине вообще. Кристально чистый случай террористического убийства. Никакого другого заказчика, кроме власти Российской Федерации, я в этом преступлении не вижу. И придумать не могу, даже если захочу это сделать", - подчеркнул представитель руководства ATR.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.

Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.

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