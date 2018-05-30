Убитый в Киеве известный российский журналист Аркадий Бабченко получал угрозы через социальные сети. Об этом рассказала журналистка Ирина Ромалийская в эфире телеканала ATR.

По ее словам, Бабченко рассказывал о постоянных угрозах, но не реагировал на них. Также он пытался получить вид на жительство в Праге, сказала Ромалийская.

Друг журналиста Мирослав Гай в Facebook также написал, что Бабченко получал угрозы из России, но никогда об этом не рассказывал и не писал.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.

Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.

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