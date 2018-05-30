Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что убийцы российского журналиста Аркадия Бабченка должны быть наказаны.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Убежден, российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду про российскую агрессию. Убийцы должны быть наказаны!", - написал Гройсман.

Премьер-министр также вспомнил о последнем посте Бабченка, в котором тот написал про свой второй день рождения.

Также убийство журналиста прокомментировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на специальном заседании Совета безопасности ООН. Он заявил, что еще рано делать выводы о том, кто стоит за убийством журналиста Аркадия Бабченко, но Россия причастна к аналогичным преступлениям в прошлом.

"Слишком рано говорить кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства", - сказал Климкин.

Министр подчеркнул, что Бабченко продолжал бороться за демократическую Россию, находясь в Украине, поэтому "Москва всегда рассматривала его в качестве врага".

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.

Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.

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