В Киеве убили известного российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Друзья и пользователи в социальной сети потрясены гибелью Бабченко и публикуют слова скорби.

Журналист Виталий Портников отметил, что организаторы войны на Донбассе убивают тех, кто говорит о них правду.

Аркадий Бабченко. Ну как же так?!?!((( — Mustafa Nayyem (@mefimus) 29 мая 2018 г.

Нелюди стреляли три раза в спину,вышел в магазин ,жена нашла уже раненого и вызвала скорую,умер в машине скорой помощи.#Бабченко сафари на журналистов у нас в стране продолжается. — Elena (@61_elena) 29 мая 2018 г.

Как сообщалось, 29 мая, в Киеве в неизвестный выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот скончался в карете скорой помощи.

Позже выяснились подробности убийства и появилось видео с места преступления. Полиция пока отрабатывает главную версию убийства - профессиональная деятельность.

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