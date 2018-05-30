Гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Сегодня - день Меркурия. Убывающая Луна в созвездии Стрельца.
Овен
Овнам стоит серьезно отнестись к просьбе о помощи, которую он может сегодня услышать. Сегодня не стоит себя накручивать Овнам, все намного проще, чем, кажется.
Телец
Тельцу придется немного рискнуть деньгами, чтобы получить их в нужном количестве. Тактичное и открытое поведение в коллективе обнадежит ваши проекты на успех.
Близнецы
Для финансовых дел и карьеры в жизни большинства людей этого знака наступает достаточно благополучный и безопасный период, когда можно рисковать и играть по-крупному, не встречая на своем пути серьезных препятствий и проблем.
Рак
Не совершайте никаких покупок на расстоянии, например через интернет, можете попасть на плохого продавца или товар окажется не таким, как его показали.
Лев
Звезды обещают Льву один из запоминающихся и ярких дней в этом месяце. Солнце будет светить в любви, работе и общественной жизни.
Дева
Многие Девы сегодня будут полны решимости испытать судьбу, добиваться от нее желаемого, каких бы тяжких усилий это ни стоило. Не следует так усердствовать.
Весы
Чья-то харизма пленит и заставит подчиняться себе, сделав вас эмоциональным рабом. Не ждите достойного поступка от своего любимого человека.
Скорпион
Не отказывайтесь от сотрудничества с западными партнерами, даже если работа потребует частых перелетов и подписания кучи бумаг.
Стрелец
Любовь, отдых и развлечения ждут многих Стрельцов. Больше проводите времени дома. Разделите свое хорошее настроение с близкими людьми.
Козерог
Это тот день, когда можно рискнуть купить лотерейный билет. Сегодня в голове Козерогов будет такой рой мыслей, что он почувствует острое желание поделиться ими хоть с кем-нибудь.
Водолей
Замечательный день для тех, кто занят написанием текстов, режиссурой и шоу-бизнесом. Вы можете заслужить уважение у влиятельных особ, что уже хорошо для будущих перспектив.
Рыбы
Есть вероятность получения подарка или небольшой суммы денег от женщины. Если вы давно не встречались и не созванивались с родными, то сделайте это сегодня.
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