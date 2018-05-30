Новолуние 13 июня 2018 года произойдет в 22:43 на 22 градусах зодиакального знака Близнецы. Оно открывает новый лунный цикл, связанный с глубокими изменениями в мышлении и эмоциональном восприятии. Это время перехода, дающее возможность изменить свой образ жизни.

Больше всего его влиянию подвержены представители мутабельных знаков зодиака: Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы, но и другие не останутся в стороне. Большие перемены на внутреннем уровне уже произошли, но они еще не воплотились в реальности.

Скорее всего, это случится в течение лунного месяца, начинающегося сейчас. Вы заметите, что будут происходить события, затрагивающие отношения, работу, финансы или семью, прокладывающие путь новому.

Новая Луна, как правило, связана с новыми начинаниями, однако в этот раз они могут иметь противоречивые последствия. Присутствует напряженный аспект с Нептуном в Рыбах, поэтому перемены могут произойти не в том направлении или не так, как вам хотелось бы.

Кроме того, точка новолуния формирует соединение с Меркурием, планетой разума. Это означает, что будут легче протекать все процессы и работа, за которую в астрологии отвечает Меркурий: коммуникации всех видов, поездки, учеба, общение, интеллектуальные проекты, переговоры, работа с документами и др.

Однако под влиянием Нептуна возможны проблемы из-за недостоверной информации, ошибочные решения, обман и самообман. Может быть, некоторые знания и убеждения, приобретенные в прошлом, будут вводить вас в заблуждение.

Постарайтесь оставаться реалистичными и избегайте авантюр. Справиться с трудностями поможет планирование, реалистичный взгляд на обстоятельства и правильное распределение приоритетов.

Июньское новолуние поможет увидеть вещи по-новому, подтолкнет нас двигаться в направлении, отличном от привычных путей. Что касается любви, то возможна неопределенность или препятствия, которые необходимо преодолеть.

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