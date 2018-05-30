Кому нельзя есть мороженое [ Редактировать ]
Мороженое - любимый летний продукт не только детей, но и взрослых. Мороженное не только очень вкусное, но и является отличным антидепрессантом. Но далеко не всем можно употреблять этот продукт. Об этом пишет Вagnet.org.
Традиционно мороженое не рекомендуют употреблять тучным людям, а также барышням, желающим похудеть: оно имеет достаточно большую калорийность. Но разные сорта мороженого по калорийности сильно отличаются, поэтому в умеренных количествах молочное мороженое (а не сливочное или пломбир) лишних килограммов не принесет. Мороженое в отличие от других десертов постепенно насыщает кровь сахаром, соответственно, его "хватает" организму на более длительный промежуток времени.
Лицам, страдающим заболеваниями желчевыводящей системы, поджелудочной железы мороженое все-таки нельзя, в силу присутствия там разных жиров.
Людям с повышенным уровнем холестерина следует обратить внимание на мороженое с растительными жирами.
Следует помнить также о том, что очень холодная и очень горячая пища может спровоцировать спазм разных отделов пищеварительного тракта. Это стоит помнить не только в отношении мороженого.
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