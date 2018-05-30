Единственный в Украине 100-летний врач Петр Петросян из Одессы до сих пор не может бросить работу и выйти на пенсию. К нему все также записываются пациенты, которые становятся в очередь под кабинетом. Об этом пишет Оd-news.

"Он настолько любит людей, что Бог подарил ему столько лет и не забрал разум. К нему приходят люди разные и врач по взгляду понимает, говоря - не надо за прием. Он может еще встать и пойти купить нужные медикаменты", - отмечает колега Галина Рудакова.

Петр Петросян лечит людей 75 лет. Принимает он в одной из одесских поликлиник. Начал свою практику Петр во фронтовых условиях Второй Мировой войны. После этого работал в военном госпитале. Теперь принимает своих пациентов в городской поликлинике, работая дерматологом.

Петросян активно занимается медициной, пишет книги, изучает последние тенденции, следит за политической обстановкой в ​​стране и мире и за спортивными событиями.

"Главный секрет его долголетия - это труд. Очень люблю свою работу Я заслуженный врач, ко мне ходят больные, хотят чтобы я их лечил. Меня это волнует и интересует, я не могу бросить работу. Работа помогает мне жить дальше", - говорит Петр Петросян.

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