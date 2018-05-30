На Херсонщині продовжують горіти ліси [ Редактировать ]
На Херсонщині рятувальники вже четверту добу борються з масштабною пожежею. Горять 130 гектарів Раденського лісу. До гасіння залучили майже 300 вогнеборців, працюють сотні спецмашин, 3 літаки та гвинтокрил.
Роботу ускладнюють сильний вітер і спека. Загрози населеним пунктам немає, - повідомили у ДСНС.
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