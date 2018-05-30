У Києві з вікна 12 поверху випав чотирирічний хлопчик. Трагедія сталася напередодні. Поки мати була у сусідній кімнаті, дитина залізла на підвіконня та - впала разом із москітною сіткою. Це вже не перший такий випадок за останні кілька днів. Тож поліція просить батьків уважніше стежити за своїми дітьми та пам'ятати, що москітна сітка не може витримати дитячу вагу. Загибель хлопчика правоохоронці кваліфікували як нещасний випадок

"У зв`язку з тим, що останнім часом почастішали випадки, коли маленькі діти випадають з вікон. Головне управління національної поліції у місті Києві звертається до всіх батьків: будьте уважні, не залишайте відчининими вікна, навіть на провітрювання", - каже Оксана Поплавська, начальник відділу ювенальної превенції ГУНП у м. Києві.