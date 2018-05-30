Вбивство журналіста: в МВС склали фоторобот підозрюваного [ Редактировать ]
В МВС склали фоторобот підозрюваного у вбивстві журналіста Аркадія Бабченка. . Вік імовірного вбивці - 40-45 років, зріст - 175-180 сантиметрів, середньої статури. Має сиву бороду. Був одягнений у темно-синю бейсболку, джинсову куртку і джинси.
Аркадія Бабченка вбили напередодні ввечері. Як повідомили у київській поліції, журналіста застрелили у його квартирі у Дніпровському районі столиці. Чоловікові поцілили у спину. Дорогою до лікарні він помер. Аркадій Бабченко - російський журналіст та військовий кореспондент. Майже рік тому переїхав до Києва з родиною - через переслідування за критику режиму Путіна. Відтоді працював ведучим на кримськотатарському телеканалі.
"Версія, вона така найбільш така видима на теперішній час це професійна діяльність, враховуючи його діяльність і громадську позицію після аналізу всіх зібраних матеріалів опитаємо свідків, близьких може зявиться ще кілька версій".
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