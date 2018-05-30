Ветеран Другої світової війни отримав атестат про освіту [ Редактировать ]
Краще пізно, ніж ніколи. Ветеран Другої світової війни з американського штату Огайо здобув атестат про середню освіту у 92 роки. Роберт Локард кинув школу 74 роки тому. Коли його буцімто "завалив" один із учителів.
Після того юнак підпрацьовував кухарем, а коли його забрали в армію - готував і там. Дідусь зізнався - за весь цей час руки до шкільних підручників у нього так і не дійшли.
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